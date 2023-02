Terça amanhece com chuva e temperatura amena na Capital

A terça-feira (7) começou com chuva e temperatura amena na Capital, a previsão indica tempo com sol, pancadas de chuvas e variação de nebulosidade para o Estado. Em Campo Grande os termômetros variam entre 27°C e 22°C, com possibilidades de chuva o dia todo.

Em Dourados a mínima prevista é de 21°C e máxima de 30°C, com sol, muitas nuvens e chances de chuvas intensas isoladas ao longo do dia. No Pantanal, a mínima é de 24°C e máxima de 29°C em Corumbá, com chuva e ventos que podem atingir valores acima de 50 km/h.

Conforme o Cemtec/MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a combinação de calor e umidade, favorece a formação de nuvens com probabilidade para pancadas de chuvas de intensidade fraca a moderada e podem ocorrer chuvas de intensidade forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, com destaque para as regiões Centro-Norte e Oeste do Estado.

Confira o mapa abaixo:

Deixe seu Comentário

Leia Também