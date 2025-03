TerÃ§a de Carnaval serÃ¡ com muito calor e sol em Mato Grosso do Sul

Os foliões podem ficar animados já que esta terça-feira (4) será de muito sol e calor em todo o Mato Grosso do Sul. Ainda assim, alguns locais terão variação de nebulosidade, com possibilidades de chuvas isoladas.

Conforme o CEMTEC (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o destaque destes dias é a elevação das temperaturas com valores acima da média histórica e que podem atingir os 36 e 39°C. Além disso, a umidade relativa do ar deve variar entre 20 e 40%.

Essa situação meteorológica ocorre devido a atuação de um amplo sistema de alta pressão atmosférica que inibe a formação de nuvens e chuvas, favorecendo o tempo mais quente e seco.

Por outro lado, o aquecimento diurno, aliado a convergência de umidade e deslocamento de cavados, favorece o aumento da nebulosidade, com possibilidade para pancadas de chuvas isoladas típicas de verão, onde chove em uma cidade ou bairro e na cidade/bairro vizinho não passa de um aumento de nebulosidade. De forma pontual, podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, com maior destaque nas regiões norte e noroeste do estado de Mato Grosso do Sul.

São previstas temperaturas mínimas entre 21 e 25°C e máximas entre 30 e 39°C para as regiões sul, leste e sudeste do estado. Nas regiões sudoeste e pantaneira esperam-se mínimas entre 23 e 26°C e máximas entre 28 e 37°C. Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas entre 21 e 25°C e máximas entre 31 e 39°C. Em Campo Grande, mínimas entre 22 e 24°C e máximas entre 30 e 35°C.

Confira no mapa:

