Terça-feira começa com clima ameno e tempo nublado em Campo Grande

A atuação de uma frente fria contribuiu diretamente para a mudança no clima nesta terça-feira (7), em Campo Grande. O dia começou com tempo ameno e o céu completamente nublado, bem diferente da segunda-feira, que era de muito sol e calor.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) já havia explicado sobre a mudança no tempo em Mato Grosso do Sul em decorrência dessa frente fria, que provocaria e ainda pode provocar pancadas de chuvas e até temporais.

A promessa é que o dia permaneça com o céu encoberto, havendo possibilidades de chuvas em praticamente todas as regiões.

Em relação as temperaturas, as mínimas ficarão entre 14-16°C e máximas de até 24°C, principalmente nas regiões sudoeste e sul do estado.

No restante do estado, esperam-se mínimas entre 20-24°C e máximas de até 37°C. E na capital, são previstas mínimas entre 17-19°C e máximas de até 29°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também