Terça-feira deve ser de tempo chuvoso em Mato Grosso do Sul

A promessa para essa terça-feira (30) é de tempo chuvoso em grande parte de Mato Grosso do Sul. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) já havia divulgado um alerta sobre eventuais chuvas intensas ao longo do dia em pelo menos 45 cidades do Estado.

Campo Grande, por exemplo, recebeu a chuva durante a madrugada, deixando o tempo mais ameno e com cara de 'friozinho'.

Para o restante do dia, a tendência é de tempo nublado e chances de novas chuvas. A mínima deve ser de 17°C e a máxima não passa dos 20°C.

Na região sul do Estado, as temperaturas também não sofrem tantas mudanças após a chegada da frente fria. A expectativa é de mínima de 16°C e máxima de até 21°C.

A região norte deve ter pancadas de chuva, mas não deve cair tanto as temperaturas. Conforme a meteorologia, máximas em torno de 23°C e mínima de 18°C.

A presença da frente fria deve provocar queda nas temperaturas nos próximos dias. É esperado mínima de 14°C em Campo Grande, por exemplo.

