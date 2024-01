Terça-feira promete ser chuvosa em Campo Grande

O tempo em Campo Grande e grande parte de Mato Grosso do Sul promete ser chuvoso nesta terça-feira (2).

Informações do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) apontam que essa instabilidade no clima já estava prevista antes mesmo da virada do ano, trazendo um clima mais ameno para as cidades.

Mas essa situação trata-se de uma situação típica de verão, com disponibilidade de calor e umidade. Por isso, é possível chover em um bairro e no outro, mesmo sendo vizinho, fazer sol.

Em Três Lagoas, a temperatura máxima pode chegar a 34ºC, enquanto em Ponta Porã a mínima pode ser de 19ºC. Já em Campo Grande, os termômetros devem marcar de 21ºC a 31ºC ao longo do dia.

