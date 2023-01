Terça-feira promete ser quente com chuva isolada em MS

A terça-feira (24) promete ser quente, mas com chuva isolada em Mato Grosso do Sul, com o aumento de nebulosidade deve ocorrer pancadas de chuvas de intensidade fraca a moderada em grande parte do estado. Em Campo Grande o dia amanheceu ensolarado, com algumas nuvens, a temperatura para hoje varia entre 30°C e 20°C segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Na região Sul, Dourados deve marcar até 33°C, enquanto a mínima fica na casa dos 21°C, por lá o dia será de muitas nuvens com possibilidade de chuva a tarde.

Em Corumbá o calorão pode chegar aos 35°C, mas o dia será de muitas nuvens com possibilidades de chuvas a qualquer momento, inclusive a região está sob alerta de chuvas intensas.

Outras máximas previstas para hoje são: Paranhos 34°C, São Gabriel do Oeste 30°C, Rio Brilhante 33°C, Eldorado 34°C e Camapuã 31°C.

