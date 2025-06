Terça-feira será bem gelada e começa com sensação térmica baixa em MS

A onda de frio chega em seu pico máximo nesta terça-feira (24), quando as temperaturas ficam bem próximas de zero graus e a sensação térmica poderá jogar as mínimas para abaixo de zero em algumas regiões de Mato Grosso do Sul.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão indica um tempo estável, com predomínio de sol e variação de nebulosidade.

As temperaturas apresentam acentuado declínio, com mínimas bastante baixas nas primeiras horas do dia. Há possibilidade de ocorrência de geadas de intensidade fraca a moderada, principalmente na região sul do estado. A combinação do resfriamento noturno e da alta umidade favorece a formação de nevoeiros e neblinas, sobretudo durante o período da madrugada e início da manhã.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 1-3°C e máximas entre 11-19°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Pontualmente, podem ocorrer valores abaixo dos 0°C. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 5-12°C e as máximas entre 16-24°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 6-10°C e máximas entre 15-25°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 5-7°C e máximas entre 15-22°C.

