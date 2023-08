Terça-feira será de calor intenso com máximas de 37°C em MS

Mato Grosso do Sul mantém a sua batida de superar seus limites em relação ao calor. Nesta terça-feira (8), apesar de pancadas de chuvas ameaçar caírem na região sul, as altas temperaturas permanecem no Estado, podendo chegar na casa dos 37°C.

O tempo seco e com inspira cuidados para a saúde também é outra preocupação, já que a umidade relativa do ar pode, mais uma vez, ficar abaixo dos 30% ao longo do dia.

Dessa forma, é indicado que as pessoas evitem exposição ao sol, tomem bastante líquido e use protetor solar por conta do forte calor.

Em Campo Grande, a mínima será de 23°C e a máxima de 34°C. Em Dourados, 20°C pela manhã e 35ºC pela tarde. No leste do Estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 21°C inicialmente e sobem até os 33ºC. No Conesul, Iguatemi registra mínima de 19°C e máxima de 30°C.

Em Corumbá, na região pantaneira, mínima de 25°C e máxima de 32°C; Aquidauana terá variação entre 23°C e 36°C. No sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 23°C e atinge 32°C ao longo do dia. No norte, Coxim com mínima de 21°C e máxima de 37°C. No Bolsão, Três Lagoas registra 18°C pela manhã e 34°C de tarde.

