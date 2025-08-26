Terça-feira será de sol, clima seco e temperaturas amenas ao amanhecer em MS

A atuação de um sistema de alta pressão atmosférica mantém o tempo estável em grande parte de Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (26), com sol e variação de nebulosidade. Apesar do predomínio do clima seco, ainda há possibilidade de chuvas fracas e isoladas, especialmente nas regiões sul e sudoeste do estado, em razão da frente fria que se aproxima.

As temperaturas seguem amenas durante a madrugada e o amanhecer, variando entre 6°C e 10°C em algumas localidades. Ao longo da semana, porém, os termômetros entram em gradativa elevação, com máximas que podem alcançar entre 28°C e 33°C, sobretudo nas regiões sudoeste, pantaneira, bolsão e norte. A baixa umidade relativa do ar, prevista entre 20% e 40%, deve exigir atenção redobrada quanto à hidratação e cuidados com a saúde.

Entre segunda e terça-feira, os municípios do sul, cone-sul e região de Dourados registram mínimas de 6°C a 10°C e máximas entre 10°C e 21°C, podendo pontualmente cair abaixo dos 6°C. Já no sudoeste e no Pantanal, as mínimas ficam entre 8°C e 14°C e as máximas chegam a 25°C. No bolsão, leste e norte, os termômetros variam de 11°C a 17°C nas madrugadas e sobem até 31°C à tarde.

Na Capital, Campo Grande, a terça-feira deve ser de sol entre nuvens, com mínimas entre 9°C e 11°C e máximas de 22°C a 24°C.

