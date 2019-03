TerÃ§a-feira tem tempo estÃ¡vel e cÃ©u ensolarado

O dia amanheceu com céu aberto e ensolarado, mas podem ocorrer pancadas de chuvas isoladas em algumas regiões do estado. A previsão aponta tempo estável e uma semana com predomínio de sol em todas as áreas.

Conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas ficam elevadas, dando espaço para um clima mais quente. No estado, a mínima é 19ºC e a máxima 37ºC, já em Campo Grande, fica na casa dos 20ºC a 33ºC.

