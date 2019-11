Terça-feira terá máxima de 35ºC com possibilidade de chuva

A temperatura nesta terça-feira (5) deve variar entre 35ºC a 24ºC em Campo Grande, segundo informações do Instituto de Meteorologia (Inmet).

Ainda para a capital, o Inmet prevê céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas a partir da tarde. A umidade relativa do ar máxima de 75% não oferece riscos à saúde da população.

De acordo com o Inmet, para o estado as temperaturas variam entre 40ºC e 22ºC com céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas a partir da tarde, especialmente no sul e leste do estado onde pode chover forte durante a noite.

