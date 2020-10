Terça será de céu nublado e máxima de 30°C em Campo Grande

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), prevê para esta terça (20) céu nublado a encoberto com possibilidade para pancadas de chuvas em todas as regiões do Mato Grosso do Sul.

As temperaturas não estarão muito elevadas, dando um respiro do calor extremo que marcou o começo do mês. A previsão é de que a máxima chegue a 34°C e a mínima em 20°C. Em Campo Grande a mínima está estimada em 21°C e a máxima em 30°C.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), alerta que MS está sob risco de tempestade na faixa laranja que representa perigo para chuva entre 50 e 100 milímetros por dia, ventos intensos de 60 a 10 quilômetros por hora, e queda de granizo, sendo válido até as 11h desta terça-feira.

