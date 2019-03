TerÃ§a serÃ¡ parcialmente nublada e pode chover

A terça-feira (5) poderá ser de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de

chuvas e trovoadas isoladas à tarde, especialmente nas regiões central, norte e bolsão de Mato Grosso do Sul.

Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima (Cemtec), nas demais áreas do estado pode ocorrer chuvas isoladas à tarde. A umidade relativa do ar poderá variar entre 50 % a 100 % e as temperaturas possuem estimativas de variação entre de 19 °C a 33 °C.

Em Campo Grande a temperatura mínima é de 22ºC e a máxima de 30ºC.

