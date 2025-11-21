Tereré é aliado contra calor e máximas de 38°C em MS no início do fim de semana

O início do fim de semana será quente e com as temperaturas nas alturas em Mato Grosso do Sul. Para essa sexta-feira, dia 21, a tendência é que o tereré seja um forte aliado para aguentar as máximas de 38°C previstas para o longo do dia.

A meteorologia reforça a possibilidade de chuva, mas que não servirá para abaixar as temperaturas. Na maioria das regiões, a previsão aponta tempo firme, com sol e variação de nebulosidade.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), também há condições para chuvas mais intensas e tempestades com rajadas de vento, características da primavera, nas regiões sudoeste, oeste e noroeste do estado.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 18-20°C e máximas entre 29-34°C nas regiões sul, cone-sul e Grande Dourados. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas variam entre 22-24°C e as máximas entre 32-38°C.

Nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros registram mínimas entre 20-22°C e máximas entre 33-38°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 21-23°C e máximas entre 32-35°C.

