segunda, 08 de setembro de 2025
Clima

Tereré está no jeito? Campo Grande terá calorão de até 41°C esta semana

Os dias devem ser quentes, mas com previsão de pancadas de chuva que ajudam a aumentar a sensação térmica

08 setembro 2025 - 15h24Brenda Assis

Espero que a imunidade esteja em dia, porque após a passagem de uma frente fria Mato Grosso do Sul irá enfrentar o calorão nos próximos dias, com os termômetros atingindo os 41°C em Campo Grande e 43°C em Corumbá.

Segundo as informações do meteorologista Natálio Abraão, além do solzão estão previstas pancadas de chuva, que podem ajudar a potencializar o calor em Campo Grande já a partir desta segunda-feira.

Ele explicou para o JD1 que essa situação meteorológica acontece devido ao bloqueio atmosférico que está sobre o centro-oeste do estado, impedindo assim o avanço de nuvens de chuva significativas, que ajudariam a minimizar o tempo quente.

Até quarta, a temperatura pode atingir os 39°C, porém, a quinta e a sexta devem começar a registrar 41°C em seu horário mais quente na Capital, de acordo com o Imnet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Enquanto isso, a umidade relativa do ar deve girar em torno dos 15%, o que potencializa ainda mais o tempo seco e sensação térmica, deixando o clima ainda mais quente.

Em Corumbá esta segunda será nublada, mas com calorzão de 38°C. Ao longo da semana, o sol predomina e as temperaturas podem chegar na casa dos 43°C.

