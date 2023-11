Termômetros podem atingir 43°C em MS neste domingo

O calor continua tomando conta de todo Mato Grosso do Sul e neste domingo (12), os termômetros podem chegar aos 43°C, de acordo com previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). A umidade relativa do ar fica entre 10% a 20% e, por isso, a recomendação é manter o corpo hidratado.

As temperaturas em Campo Grande devem ser de 38°C ao longo do dia. Dourados tem mínima de 25°C e máxima de 40°C. Na região sul, Ponta Porã e Iguatemi tem mínimas de 26°C, com máximas de 39°C e 40°C, respectivamente. Anaurilândia apresenta variação entre 27°C e 41°C.

Na região do bolsão, Paranaíba tem 23°C pela manhã e 39°C no período da tarde, enquanto Três Lagoas tem mínima de 26°C e máxima de 40°C. No Norte, nas cidades de Coxim e Camapuã, os valores ficam entre 25°C e 40°. Corumbá, no Pantanal, tem 29°C inicialmente e atinge os 40°C; já Aquidauana tem mínima prevista de 28°C e máxima de 41°C.

Ainda, segundo o Cemtec, Porto Murtinho mais uma vez é o município responsável por registrar a maior temperatura do dia, com valores que começam aos 30°C e podem marcar até 43°C.

Por conta da baixa umidade do ar, o Centro de Monitoramento alerta para manter o corpo hidratado, beber bastante água e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes e secas do dia.

Deixe seu Comentário

Leia Também