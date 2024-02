"Tímida", chuva chega aos poucos na Capital

Com o tempo fechando ao longo do dia na Capital, moradores de diversas regiões finalmente viram a chegada da chuva, que mesmo vindo “tímida”, já é garantia de uma folga nas altas temperaturas registradas na tarde desta quinta-feira (1).

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), esse deve ser o “padrão” que se repetirá também na sexta-feira (2), em diversas regiões do Estado, com previsão de chuvas isoladas, resultantes da disponibilidade de calor e convergência de umidade.

Foto da chuva enviada por leitor

Em imagem enviada por leitores ao JD1, é possível ver o “dia virando noite” em parte da cidade. Para quem está no Aeródromo Santa Maria, é possível presenciar a chuva “marchando” em direção ao limite urbano da Capital.

Diferentes de outros dias, onde a população deveria se preparar para uma intensa precipitação, a chuva de hoje deve ser mais “tranquila”, já que segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não há alerta de tempestades ativos em maioria de Mato Grosso do Sul.

Segundo o órgão, apenas a cidade de Costa Rica tem a possibilidade de enfrentar tempestade nesta quinta-feira. Exista a possibilidade de ventos de até 60 km/h no município, localizado a 398 quilômetros da Capital.

Confira vídeo da chuva enviada por leitor, registrada em trecho da BR-163:

