"Tira casaco, bota casaco": Tempo deve mudar e ter chuva de granizo no fim de semana

A previsão para o final de semana, principalmente na noite de sábado (7) e madrugada de domingo (8), é de tempestade com ventos de até 70km/h em Campo Grande. O famoso ‘tira casaco e bota casaco’ pode ser uma realidade para os sul-mato-grossenses já que as temperaturas devem diminuir por conta chuva.

Conforme o meteorologista Natálio Abrão, é preciso ficar atento já que a tempestade estará acompanhada de raios, trovoadas e queda de granizo.

As cidades atingidas, de acordo com ele, são: Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Amambai, Iguatemi, Paranhos, Angélica, Ivinhema e Três Lagoas.

Alertas – Até o momento, ainda não foram emitidos alertas de tempestade no Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Mato Grosso do Sul tem apenas um aviso meteorológico, sendo o de baixa umidade relativa do ar devido ao tempo seco e o calor extremo, em 23 cidades do estado.

A umidade pode várias entre 30% e 20%, o que é considerado um risco a saúde já que o recomendado é 60%. Como prevenção, é preciso beber bastante água, evitar desgaste físico nas horas mais secas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, entre às 9h e às 16h.

Para mais informações e em caso de necessidade, ligue para à Defesa Civil (telefone 199) ou para o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

