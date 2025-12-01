Menu
Três municípios bateram 40°C em MS nas últimas horas

As cidades mais quentes foram Água Clara, Porto Murtinho e Três Lagoas

01 dezembro 2025 - 12h24Sarah Chaves
Foto: Rede AmazônicaFoto: Rede Amazônica  

O registro das temperaturas observados pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), tem as dez cidades mais quentes do Estado no último domingo (30/11), com pelo menos três delas batendo os 40°C.

As cidades mais quentes foram Água Clara, que também registrou umidade do ar de 14%, muito abaixo do recomendado, Porto Murtinho e Três Lagoas. Campo Grande também aparece entre as maiores temperaturas, marcando 36,1°C.

As rajadas de vento passaram dos 60km/h em Pedro Gomes, Porto Murtinho, Corumbá e Caracol. As altas temperaturas somadas aos ventos e baixa umidade favorecem a propagação de queimadas e problemas de saúde.

É recomendável manter a hidratação em dia, beber de 2 a 2,5 litros de água,em razão da indicação de 40 ml por kg. Evitar exposição prolongada ao sol e não colocar fogo em lixo ou terrenos, ação criminosa que pode causar danos à fauna, flora e a respiração, além de resultar em multas.

