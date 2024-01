Trimestre de fevereiro a abril será mais quente que o normal, aponta meteorologia

Os próximos meses de verão devem ter calor acima da média para a época, conforme análise de dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) do trimestre de Fevereiro-Março-Abril (FMA).

As temperaturas serão influenciadas pela passagem do El Niño, conforme a previsão, tem 94% de probabilidade de ocorrência do fenômeno que potencializa o calor e também as tempestades. “Outro impacto do fenômeno é que pode amplificar as altas temperaturas já registradas no verão e, consequentemente, pode gerar novas ondas de calor”, detalha o documento.

O El Niño é responsável pelo aquecimento das águas superficiais do Pacífico, e possui uma condição menos previsível para o estado.



A condição de oscilação sul do El Niño (ENOS), conforme previsão probabilística, ainda é menor neste trimestre do que o observado de dezembro (2023) a fevereiro (2024).



O modelo, conforme o Cemtec, indica que em Mato Grosso do Sul, as temperaturas tendem a ficar acima da média histórica.



Chuvas

O índice de chuva aponta acumulados de 400 a 500m para Mato Grosso do Sul, volume segue dentro do que é esperado para o trimestre de Fevereiro-Março-Abril (FMA) conforme os dados históricos (de 1961 - a 1990).



Já em parte das regiões sul/sudeste e pantaneira as chuvas variam entre 300 a 400 mm, nas regiões norte/nordeste as chuvas devem ficar ligeiramente abaixo da média histórica para o trimestre.

