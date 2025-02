Última semana de fevereiro começa com calorão intenso em MS

Mato Grosso do Sul ainda deve encarar mais uma semana de calor intenso, com altas temperaturas, mas também, com riscos de algumas chuvas intensas e até temporais rápidos em algumas regiões, como em Campo Grande.

Segundo o Climatempo, isso também está associado a pouca influência do ar frio de origem polar, que não está conseguindo entrar devido aos bloqueios causados pelas massas de ar quente, as temperaturas permanecem elevadas no país.

Campo Grande, por exemplo, amanheceu com os termômetros batendo na casa dos 23°C, mas terá máxima de 32°C, estando sujeito a ter chuva moderada a forte no decorrer da tarde e da noite.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) manteve o alerta previsto de chuvas intensas, onde colocar todas as cidades em alerta até o final da manhã desta segunda-feira.

