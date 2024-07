Última semana de julho começa com forte calor e clima seco em MS

Mato Grosso do Sul deverá voltar a conviver com um forte calor e um clima bastante seco nesta última semana do mês de julho, em meio a estação de inverno. Nesta segunda-feira (29), previsão é de altas temperaturas aliados a baixa umidade relativa do ar.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a aproximação de uma frente fria deverá favorecer o aumento de nebulosidade e leve queda nas temperaturas, principalmente, nas regiões sudeste, extremo sul e sudoeste

"Hoje, a previsão indica tempo com o sol, aumento de nebulosidade e pontualmente chuvas com estaca nas regiões sul, sudeste e sudoeste", informa a meteorologista Valesca Fernandes.

Em relação às temperaturas, são previstas mínimas entre 15°C e 18°C e máximas entre 24°C e 26°C para as regiões sul, sudoeste e sudeste.

Na região pantaneira, esperam-se mínimas entre 18°C e 20°C e máximas entre 29°C e 32°C. Para as regiões norte-bolsão, esperam-se mínimas entre 16°C e 18°C e máximas entre 29°C e 35°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 17°C e máximas de 32°C.

Os ventos atuam no quadrante sul e giram para o quadrante leste com valores entre 30 e 50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

