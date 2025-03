Último dia de março começa com chuva e tempo ameno em Campo Grande

O último dia de março começou completamente diferente dos outros 30 que passaram, isso porque nesta segunda-feira (31), o dia começou ameno e com garoas bem finas em várias regiões de Campo Grande.

A tendência, conforme a meteorologia, é que o clima continua dessa maneira pelo restante do dia, trazendo uma certa instabilidade. A máxima deve chegar até 30°C.

Segundo o diagnóstico do Climatempo para essa segunda-feira, o céu fica céu nublado com possibilidade de garoa o dia todo, enquanto no período da noite, há a expectativa de novas chuvas.

A população campo-grandense foi pega de surpresa durante o domingo (30) diante da mudança repentina do clima.

O dia, que havia começado com céu aberto, sem nuvens e bastante sol, foi trocado pelas nuvens carregadas, trovoadas e até rajadas de vento ao longo da noite de domingo. As chuvas começaram ainda pela noite e se prolongaram madrugada afora.

Tem previsão de chuva também para quase todas as regiões do estado, conforme informado pelo alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), que emitiu comunicado de chuvas intensas.

