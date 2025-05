Último sextou de maio terá manhã gelada e 'solzinho' a tarde em MS

Mato Grosso do Sul segue sofrendo com a intensidade do frio e a sexta-feira (30) não será diferente. As manhãs estarão extremamente geladas e a tarde, o sol aparecerá para aliviar as temperaturas baixas.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão indica um tempo firme, com predomínio do sol e poucas nuvens, devido à atuação de um sistema de alta pressão.

A tendência, no entanto, é que a sexta-feira se transforme no dia mais frio do ano, seja pela manhã ou no cair da noite.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 4-6°C e máximas entre 15-21°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Pontualmente podem ocorrer valores abaixo dos 2-3°C. Há possibilidade para a ocorrência de geadas, com intensidade variando de fraca a moderada.

Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 7-17°C e as máximas entre 18-24°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 6-15°C e máximas entre 18-27°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 6-14°C e máximas entre 19-23°C.

