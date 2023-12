Último 'sextou' do ano promete calor intenso de até 40°C em MS

O tradicional 'sextou' promete ser de intenso calor e altas temperaturas neste 29 de dezembro em Mato Grosso do Sul. Essa situação é provocada pela atuação de uma massa de ar seco, que também provocará queda na umidade relativa do ar, prejudicando a respiração da população.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) aponta que o dia será de bastante sol, variação de nebulosidade, mas que não está descartada as possibilidades de chuva ao longo do dia em algumas regiões.

Não estão descartadas pancadas de chuva típicas de verão em todo o Estado. E entre a tarde e noite, uma frente fria se aproxima na região Sul de Mato Grosso do Sul, podendo gerar chuvas e tempestades.

A temperatura pode chegar a 40ºC em Aquidauana e Porto Murtinho. A mínima prevista é de 22ºC em Anaurilândia. Em Campo Grande, os termômetros devem registrar de 25°C a 36°C.

