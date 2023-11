Um sol pra cada sul-mato-grossense! Termômetros podem registrar até 41°C hoje

Um sol pra cada sul-mato-grossense! O sábado (11), assim como os outros dias da semana, deve ser de calorão no estado com as temperaturas chegando na casa dos 41°C. Apesar do tempo estável, algumas regiões podem apresentar variação de nebulosidade.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), uma alta pressão atmosférica em médios níveis da atmosfera, contribui para o aumento das temperaturas e provoca uma nova onda de calor no estado.

Aliado às altas temperaturas, ainda devem predominar baixos valores de umidade relativa do ar, entre 10% e 20%. Por isso, recomenda-se beber bastante água e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes e secas do dia.

Campo Grande tem mínima de 27°C e máxima de 38°C. Em Dourados, 25°C pela manhã e 40ºC pela tarde. No Leste do Estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 25°C inicialmente e sobem até os 41ºC. No Cone-sul, Iguatemi registra mínima de 26°C e máxima de 40°C. Em Ponta Porã, os valores ficam entre 26°C e 38°C.

No Norte, Coxim e Camapuã tem 25°C cedo e alcançam os 40°C e 39°C ao longo do dia, respectivamente. No Bolsão, Três Lagoas registra 24°C pela manhã e 40°C de tarde, enquanto Paranaíba tem mínima de 21°C e máxima de 38°C.

Em Corumbá, na região pantaneira, a mínima será de 28°C e máxima de 40°C; Aquidauana terá variação entre 27°C e 40°C. No Sudoeste, Porto Murtinho registra a temperatura mais alta do dia em meio a esta onda de calor, amanhece com 30°C e atinge os 42°C.

Deixe seu Comentário

Leia Também