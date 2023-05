Umidade do ar fica em nível alarmante na Capital

Pode ir preparando o umidificador de ar, toalhas molhadas e muita água, já que a umidade relativa do ar em Campo Grande para esta quinta-feira (19) deve ficar abaixo dos 28%.

Além de Campo Grande, outras cidades do Estado, como Sonora, Coxim, Costa Rica, Corumbá, São Gabriel, Chapadão do Sul, Camapuã, Água Clara, Ponta Porã, Aquidauana, Três Lagoas, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita e Bataguassu, devem ficar com a umidade abaixo dos 45%.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para baixa umidade em grande parte do Estado. O aviso, no entanto, não é motivo para preocupação com as queimadas, já que o risco de incêndios florestais ainda é baixo.

Apesar disso, o Inmet orienta que a população beba bastante líquido e evite desgaste físico nas horas mais secas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

