Umidade do norte do Brasil traz potencial para pancadas de chuvas no MS

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS), informa que a previsão do tempo para esta quinta-feira (8), é de céu parcialmente nublado, com umidade relativa do ar baixa.

Conforme o Cemtec, não há expectativa para chuvas, porém com a últimos dois dias de chuva inesperada no Estado, o Centro de Meteorologia aponta o transporte de umidade da parte norte do Brasil, que juntamente com a elevada temperatura está criando núcleos convectivos com potencial para pancadas de chuvas. Com essa mudança, sentimos uma ligeira queda na temperatura e ventos.

Em Campo Grande, é esperado céu aberto pela manhã que pode formar nuvens fazendo com que ocorra pancadas de chuva isolada a tarde. A temperatura máxima pode chegar a 40°C e a mínima em 26°C.

No Estado previsão é de céu claro a parcialmente nublado. A variação na umidade relativa do ar está estimada entre 15% a 55% no MS ao longo do dia, especialmente nas regiões noroeste norte e bolsão. Vento fraco a moderado em todas as regiões com rajadas e temperaturas que poderão variar entre de 23 °C a 43 °C. Veja o mapa.

