Umidade fica em nível de alerta e MS terá calorão nesta terça-feira

Apesar da vigência do alerta de tempestade, Mato Grosso do Sul deverá ficar com umidade relativa do ar em baixa nesta terça-feira (2). Além disso, as temperaturas também estarão em alta em todo o estado.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão indica tempo estável e variação de nebulosidade, onde o sistema de alta pressão inibe a formação de nuvens de chuva e deixa o tempo mais seco.

A umidade relativa do ar poderá ficar variando entre 10% e 30% durante toda a terça-feira, principalmente nos horários de picos do calor.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 18-20°C e máximas entre 32-34°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 20-24°C e as máximas entre 36-39°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 19-21°C e máximas entre 33-38°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 21-23°C e máximas entre 33-35°C.

