Clima

Umidade fica em nível de alerta e MS terá calorão nesta terça-feira

Máximas poderão chegar a 39°C, enquanto em Campo Grande termômetros chegam a 35°C

02 setembro 2025 - 07h10Luiz Vinicius
Calor segue predominante em Campo GrandeCalor segue predominante em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

Apesar da vigência do alerta de tempestade, Mato Grosso do Sul deverá ficar com umidade relativa do ar em baixa nesta terça-feira (2). Além disso, as temperaturas também estarão em alta em todo o estado.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão indica tempo estável e variação de nebulosidade, onde o sistema de alta pressão inibe a formação de nuvens de chuva e deixa o tempo mais seco.

A umidade relativa do ar poderá ficar variando entre 10% e 30% durante toda a terça-feira, principalmente nos horários de picos do calor.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 18-20°C e máximas entre 32-34°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 20-24°C e as máximas entre 36-39°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 19-21°C e máximas entre 33-38°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 21-23°C e máximas entre 33-35°C.

