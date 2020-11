Umidade relativa do ar continua a cair em MS

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a umidade relativa do ar no Estado fica entre 21% a 60% ao longo do dia.

A previsão é que permaneça sem chuvas, com céu limpo e temperaturas aumentando em todo Mato Grosso do Sul. A maior máxima é registrada em Corumbá, com 39° C. Na Capital, a máxima é de 34°C. Já em Sete Quedas, a temperatura não deve passar dos 30°C.

Possibilidade de chuva a partir do dia 10 de novembro, de acordo com o Cemtec.

