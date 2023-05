Umidade relativa do ar fica abaixo do ideal e defesa civil emite alerta em MS

O clima frio permanece em Mato Grosso do Sul nas próximas madrugadas e manhãs ao longo da semana. De acordo com a previsão do tempo, o calor gradativo durante o dia, com sol e variação de nebulosidade, também devem persistir. O que tem afetado a imunidade de muita gente.

Conforme a meteorologia, haverá aumento das áreas de instabilidades no Estado. A previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no sul de MS. Nas demais áreas, a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuvas à tarde. A umidade relativa do ar poderá variar entre 35% a 85%. As temperaturas no Estado podem variar entre de 21°C a 38°C.

Segundo o meteorologista Natálio Abraão, a umidade relativa do ar mínima ocorridas nesta quarta-feira (17), foram: Campo Grande (25%); Três Lagoas (29%); Dourados (43%); Ponta Porã (38%); Corumbá (37%); Miranda (35%); São Gabriel do Oeste (30%); Coxim (25%); Costa Rica (26%); Chapadão do Sul (22%); Ribas do Rio Pardo (28%).

"Como se observa, as regiões leste e norte do Estado estão sob forte influência da massa de ar seca, com medidas de atenção em obras e serviços exposto ao sol", destacou Natálio. O meteorologista ainda alerta para possibilidade de estiagem que "está ganhando força".

"A Defesa civil deve tomar medidas de contingência em relação ao estado higrométrico do ar, para evitar e prevenir danos a saúde de crianças, idosos, e pessoas com a saúde comprometida. Este é o ideal", acrescentou o meteorologista.

