Umidade segue castigando e terça-feira terá máximas de 36°C em MS

Mato Grosso do Sul voltou a entrar em um período crítico em relação à baixa umidade relativa do ar decorrente de uma massa de ar seco, que impossibilita a formação de nuvens carregadas e a chegada da chuva. Assim, o calor também segue tendo índices altos e para essa terça-feira (23), as máximas podem chegar a 36°C.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a semana terá continuidade do tempo quente e seco, com sol e poucas nuvens. As temperaturas também seguem estáveis e acima da média, aliado a baixos valores de umidade relativa do ar, que ficam entre 10% e 30%.

Por isso recomenda-se beber bastante líquido e umidificar os ambientes. Durante a noite e ao amanhecer, as temperaturas mínimas permanecem um pouco mais amenas, porém, ao longo do dia, as máximas estarão em rápida elevação devido à presença de ar seco.

Em relação à previsão das temperaturas, são esperadas mínimas entre 13°C e máximas de 33°C para as regiões sul, leste e sudeste. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 16°C e máximas de 36°C.

Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas de 18°C e máximas de 33°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas de 18°C e máximas de 31°C.

Os ventos atuam do quadrante leste com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

