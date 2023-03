Vai domingar? Leva o guarda-chuva: apesar do sol forte deve chover

O domingo (5) em Mato Grosso do Sul tem previsão de chuvas isoladas. Em Campo Grande, o calor deve predominar com as temperaturas ficando entre 22°C e 30°C apesar das nuvens de chuva.

Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) o céu, em grande parte do Estado, terá sol com muitas nuvens e chuvas rápidas durante o dia. Equipes do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), áreas de baixa pressão atmosférica favorecem a formação de nuvens e chuvas.

Dourados terá mínima de 21°C e 31°C de máxima. Paranaíba e Três Lagoas aguardam mínimas de 22°C e 23°C e máxima de 30°C. No Conesul, Iguatemi registra mínima de 21°C e máxima de 31°C.

No Norte, em Coxim, a mínima será de 23°C e a máxima de 33°C. Já em Corumbá e Porto Murtinho, a máxima pode chegar a 33°C.

Confira no mapa:

