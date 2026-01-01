VÍDEO: Vai melar o churras? Primeira chuva do ano chega e tem risco de temporal na Capital

O primeiro dia do ano começou com a aparição da chuva, que já havia marcado presença na véspera do réveillon, e a previsão aponta para o risco de temporal em Campo Grande, mas também em praticamente todo Mato Grosso do Sul.

Quem estabeleceu essa previsão foi o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), que emitiu um comunicado de tempestade para algumas regiões, mas também chuvas intensas para outras durante a quinta-feira, dia 1º.

Conforme o alerta, chuvas podem atingir até 50 milímetros ao final do dia, além da presença de ventos intensos que podem alcançar 60 km/h.

Ainda há riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Instruções:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

