Vai viajar? Calor volta a predominar e deve perdurar até o fim de semana em MS

A véspera de feriado em Mato Grosso do Sul promete ser de bastante calor em algumas regiões e propícias para uma viagem em família. Nesta quarta-feira, dia 19, algumas cidades poderão marcar até 37°C nos termômetros.

A previsão indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade, devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, mantendo o tempo mais seco.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as manhãs devem apresentar temperaturas amenas, entre 13-15°C, especialmente na região sul do estado. Ao longo do período, as temperaturas entram em elevação, com máximas que podem alcançar 37°C, principalmente nas regiões pantaneira e norte.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 13-16°C e máximas entre 23-32°C nas regiões sul, cone-sul e Grande Dourados. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas variam entre 17-22°C e as máximas entre 29-37°C.

Nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros registram mínimas entre 15-20°C e máximas entre 26-36°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 16-18°C e máximas entre 27-33°C.

