Menu
Menu Busca quarta, 19 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Clima

Vai viajar? Calor volta a predominar e deve perdurar até o fim de semana em MS

Véspera de feriado deve ter máximas de até 37°C em algumas regiões

19 novembro 2025 - 06h50Luiz Vinicius
Sol aparece, e não tem previsão de chuva em Campo GrandeSol aparece, e não tem previsão de chuva em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

A véspera de feriado em Mato Grosso do Sul promete ser de bastante calor em algumas regiões e propícias para uma viagem em família. Nesta quarta-feira, dia 19, algumas cidades poderão marcar até 37°C nos termômetros.

A previsão indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade, devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, mantendo o tempo mais seco.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as manhãs devem apresentar temperaturas amenas, entre 13-15°C, especialmente na região sul do estado. Ao longo do período, as temperaturas entram em elevação, com máximas que podem alcançar 37°C, principalmente nas regiões pantaneira e norte.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 13-16°C e máximas entre 23-32°C nas regiões sul, cone-sul e Grande Dourados. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas variam entre 17-22°C e as máximas entre 29-37°C.

Nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros registram mínimas entre 15-20°C e máximas entre 26-36°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 16-18°C e máximas entre 27-33°C.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

O relator do projeto, Guilherme Derrite (PP-SP), e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB)
Clima
Câmara aprova texto de Derrite para PL Antifacção
Céu amanheceu um pouco nublado em Campo Grande
Clima
Sem previsão de chuva, tempo ameno predomina em Campo Grande nesta terça-feira
A família está em busca de qualquer informação sobre o paradeiro do animal
Cidade
Caramelo desaparece na região do Caiçara e família pede ajuda para encontrar
Tempo nublado e muita chuva em Campo Grande
Clima
VÍDEO: Pegou guarda-chuva? Alerta impõe chuvarada para MS e ventos de até 100 km/h
Tempo amanheceu nublado em Campo Grande
Clima
Semana começa com avanço de frente fria e mais chuva em Mato Grosso do Sul
Mato Grosso do Sul tem domingo de calor e instabilidade antes da chegada de frente fria
Clima
Mato Grosso do Sul tem domingo de calor e instabilidade antes da chegada de frente fria
Foto: Sarah Chaves
Clima
Sábado será marcado por instabilidade em Mato Grosso do Sul
Foto: Luiz Vinícius/JD1
Clima
Média de chuvas sobe e cidades de MS correm risco de enchentes
Tempo amanheceu nublado em Campo Grande
Clima
Expectativa de chuva cresce em meio a instabilidade no tempo nesta sexta em MS
Avenida Capibaribe, em Campo Grande, ficou completamente alagada
Cidade
VÍDEO: Em poucos minutos, Campo Grande volta a ficar debaixo d'água com temporal

Mais Lidas

Fiat Toro foi recuperada pela PMMS -
Polícia
Servidor do TJMS tem carro furtado após não pagar programa com novinho em Campo Grande
AGORA: Motociclista morre durante acidente grave em Campo Grande
Polícia
AGORA: Motociclista morre durante acidente grave em Campo Grande
Imagem ilustrativa
Polícia
Idoso mata homem com facada certeira e foge após briga em bar de Campo Grande
Foto: TJMS
Justiça
Justiça Itinerante divulga calendário para o segundo semestre de 2025