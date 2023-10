Vem aí! Em nova onda de calor, Campo Grande deve registrar 39ºC nesta semana

Pode preparar o tereré, a piscina, ou mangueira (rs), que o calorão está de volta nesta semana. Uma grande massa de ar seco deve se expandir nos próximos dias em Mato Grosso do Sul, fazendo com que temperaturas subam de 3ºC a 7ºC acima da média para o período. Em Campo Grande, a previsão indica máximas de 3ºC para os próximos dias.

Segundo a meteorologia, a nova onda de calor tem previsão para acontecer entre esta terça-feira (17), até a próxima semana, no dia 24 de outubro.

Conforme ainda as informações, na Capital está previsto máxima de 36ºC amanhã (17). Ao longo da semana, os termômetros podem marcar 38ºC e 39ºC na Cidade Morena.

Calor no interior

Em Coxim, no norte de MS, a temperatura deve chegar em 40ºC, enquanto em Ponta Porã, no sul do Estado, faz 37ºC. Em Corumbá, no oeste de MS, e em Três Lagoas, na outra ponta do mapa, chegam a fazer 42ºC.

A meteorologia prevê, contudo, que a máxima possa bater os 43ºC em MS na quarta-feira (18). Na última onda de calor, em setembro, o Estado enfrentou emergência térmica e algumas cidades tiveram de suportar sensação térmica beirando os 50ºC.

