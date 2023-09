Vem chuva aí! Capital e 62 cidades estão sob alerta de tempestade

Preparem o guarda-chuva. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta para risco de tempestade em Campo Grande e outros 62 municípios de Mato Grosso do Sul, nesta sexta-feira (8). Há risco de ventos acima dos 60 km/h e queda de granizo.

O alerta é voltado para as regiões centro-sul, noroeste e leste de MS, e é válido até o fim da manhã de sábado (9).

Além da Capital, estão sob aviso: Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Caracol, Corguinho, Coronel Sapucaia, Corumbá, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jaraguari, Jardim, Jateí, Juti, Ladário.

A lista conta ainda com Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Sete Quedas, Sidrolândia, Tacuru, Taquarussu, Terenos e Vicentina.

O Inmet reforça para que a população não se abrigue debaixo de árvores, não estacione veículos próximos a placas de propaganda e evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

