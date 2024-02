Vem chuva aí! Inmet coloca 48 cidades de MS sob alerta de tempestade

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu mais dois alertas de chuvas intensas e tempestades, com perigo potencial para 48 cidades de Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (5). Desta vez, a precipitação é de 20 a 50 mm (milímetros) por dia, ventos intensos (de 40 a 60 km/h), risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), são esperadas pancadas de chuva típicas de verão, quando chove numa cidade ou bairro e na cidade/bairro vizinho não passa de um aumento de nebulosidade. Pontualmente, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

As instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao aquecimento diurno e disponibilidade de umidade. O destaque para estes dias é que as chuvas, com maior probabilidade, devem ocorrer nas regiões centro-norte, sendo Coxim, Camapuã, bolsão, em Paranaíba, Três Lagoas, e pantaneira, como em Corumbá, Aquidauana.

Enquanto as regiões sul, sendo Dourados, Ponta Porã, e sudoeste, Porto Murtinho, devem enfrentar altas temperaturas com máximas de 38ºC e baixos valores de umidade relativa do ar entre 20% a 45% devido à atuação de circulação anticiclônica.

As cidades que estão sob alerta de chuvas intensas: Água Clara, Alcinópolis, Anastácio, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Bodoquena, Camapuã, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Figueirão, Inocência, Jaraguari, Ladário, Miranda, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sidrolândia, Sonora, Terenos e Três Lagoas. O aviso termina às 9h de amanhã.

O alerta de tempestade, com duração até as 18h desta segunda-feira (5), é para os municípios de Amambai, Batayporã, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Jateí, Mundo Novo, Naviraí, Paranhos, Sete Quedas, Tacuru e Taquarussu.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também