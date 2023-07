Vem chuva aí? Meteorologista aponta quando vai chover na Capital

Apesar da mudança de tempo nesta quinta-feira (27), com a presença de algumas nuvens carregadas, a previsão indica chuva para Campo Grande somente a partir do dia 8 de agosto. Ao JD1, o meteorologista Natálio Abraão informou que o período de estiagem já dura 15 dias na Capital.

"A próxima chuva em Campo Grande deve ocorrer dia 8 de agosto. Se tratando de chuvas moderadas", detalhou o meteorologista.

Apesar de a chuva na Capital estar longe, de acordo com a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) há possibilidade de chuva em Mato Grosso do Sul, entre esta quinta e sexta-feira. Seria o resultado do avanço de uma frente fria oceânica juntamente com o transporte de calor e umidade.

Segundo ainda o Cemtec, há risco de chuvas de intensidade fraca a moderada e tempestades isoladas, principalmente em municípios das região sul e sudoeste do Estado. Nas demais regiões, o tempo deve seguir estável, com sol e variação de nebulosidade.

Estão previstos para hoje (27) volumes de chuva de 10 milímetros em Ponta Porã e Dourados, e de 15 mm em Sete Quedas, Porto Murtinho e Bonito.

A mudança no tempo é influência de áreas de instabilidade que estão entre o Paraguai, o Sul do Brasil, a Argentina e o Uruguai, a qual se organiza como uma frente fria e um ciclone extratropical. No entando, esse ciclone não deve ter influência direta sobre MS.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android

Deixe seu Comentário

Leia Também