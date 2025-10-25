Menu
Vem chuva aí? Sábado pode ter mudança no clima em várias regiões de MS

No entanto, calor deve predominar em boa parte do estado com máximas de até 40°C

25 outubro 2025 - 07h50Luiz Vinicius
Tempo amanheceu ensolaradoTempo amanheceu ensolarado   (Luiz Vinicius)

Mato Grosso do Sul viverá um novo dilema neste sábado, dia 25 de outubro: vai chover ou não? Embora as temperaturas máximas estejam bastante altas para esse começo de fim de semana, não está descartado a presença da chuva.

Isso porque, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a tendência é que exista o aumento gradual de nebulosidade e aumente também a chance de tempestade em áreas do pantanal, sudoeste e sul.

Essas condições estão associadas à aproximação de uma frente fria, em interação com o intenso transporte de calor e umidade proveniente do norte do país.

Estão previstas mínimas entre 21-23°C e máximas entre 35-38°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas devem variar entre 23-28°C e máxima entre 39-41°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 21-24°C e máximas entre 35-38°C. Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 25-27°C e máximas de até 36°C.

