Vem frio aí: Capital deve registrar 10ºC na sexta

A semana começou com 'calorão' em Campo Grande e cidades do interior de Mato Grosso do Sul, mas nesta semana o Estado enfrentará mudanças climáticas. Isso porque haverão altas temperaturas entre segunda (11) e terça-feira (12), com valores próximos dos 40°C, no entanto, a partir de quarta-feira (13), com a chegada de uma frente fria, as temperaturas terão queda significativa, com mínimas entre 7-10°C na região sul de MS.

Na Capital, segundo dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o clima muda a partir de quinta-feira (14), com previsão de muitas nuvens e pancadas de chuva, além de trovoadas isoladas. A temperatura estimada é que mínima seja de 14ºC e a máxima de 22ºC.

O fim de semana também deve ser gelado. Na sexta-feira (15), a mínima deve ser de 10ºC e a máxima de 24ºC. Já no sábado (16), as temperaturas voltam a subir gradativamente, com mínimas de 15ºC e máximas de 32ºC. No domingo (17), a mínima promete ser de 21ºC e a máxima deve chegar aos 36ºC, trazendo o calor de volta.

No interior do Estado

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), entre a noite de terça-feira (12) e a quinta-feira (14), a previsão indica mudanças no tempo devido ao avanço de uma nova frente fria sobre Mato Grosso do Sul. O tempo ficará instável, com probabilidade para ocorrência de chuvas de intensidade fraca a moderada e, localmente, podem ocorrer tempestades com raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

As instabilidades ocorrem devido ao avanço de uma frente fria, aliado ao intenso transporte de calor e umidade e um cavado em médios níveis da atmosfera que favorece a formação de chuvas e tempestades. Na quarta-feira (13), para a região sul estão previstas mínimas entre 12 e 15°C e máximas ficam entre 26 e 29°C.

Para as regiões norte e bolsão mínimas entre 20-25°C e máximas de até 38°C. Os ventos atuam do quadrante oeste nas regiões sul, sudoeste e na região norte do quadrante norte com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento com valores acima de 60km/h.

Na quinta-feira (14), com o avanço da frente fria para todas as regiões do Estado, as temperaturas terão queda significativa. Entre quinta e sexta-feira (15), deverá ocorrer as menores temperaturas associadas à passagem desta frente fria.

Na região sul, mínimas entre 7 e 10°C e máximas de até 19°C. Na região norte, mínimas entre 15-17°C e máximas de até 25°C. E na capital, mínima de 13°C e máxima de até 20°C. Os ventos atuam do quadrante sul, com valores entre 30-50 km/h e localmente, podem ocorrer valores acima de 50km/h.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android

Deixe seu Comentário

Leia Também