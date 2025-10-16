Vem mesmo? Previsão volta a colocar tempestades para MS nesta quinta-feira

As chuvas e potenciais tempestades voltam a entrar no radar de Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (16), conforme a previsão meteorológica do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Para o decorrer do dia, a tendência é de tempo indica sol entre nuvens, com aumento gradual da nebulosidade ao longo do dia e possibilidade de chuvas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Essa condição meteorológica está associada ao intenso transporte de calor e umidade, em conjunto com a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica e o deslocamento de cavados, que favorecem a formação de instabilidades sobre o estado.

Ainda conforme o Cemtec, esse panorama de risco de chuva e tempestades em várias regiões se estendem pela sexta-feira, dia 17, e pelo sábado, dia 18, em decorrência do avanço de uma frente fria.

Estão previstas mínimas entre 21-23°C e máximas entre 31-34°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas devem variar entre 26-28°C e máxima entre 37-39°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 22-24°C e máximas entre 32-36°C. Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 21-23°C e máximas de até 34°C.

