Ventos chegaram a quase 100km/h nas últimas 24 horas em MS

A ocorrência de temporais foi registrada em grande parte do estado, com chuvas acima de 20mm e ventos de quase 100km/h, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), nas últimas 24h desde a tarde de ontem (20), Laguna Carapã teve vendavais de 95km/h.

Ainda conforme o Cemtec, o volume de chuva maior foi em Santa Rita do Pardo com 26mm, seguido por Dourados que registrou 21mm, Ponta Porã e Mundo Novo, ambos com 16 mm.

Já os ventos mais fortes ocorreram nas cidades de Laguna Carapã, Porto Murtinho que bateu os 78,8 e Aquidauana logo atrás, onde os ventos chegaram a 77km/h. Na Capital, os ventos foram de 55,4km/h com 6,2 milímetros de chuva, o que não impediu de ocasionar estragos, como quedas de árvores e interrupção do funcionamento nos semáforos.

A Prefeitura de Campo Grande emitiu um comunicado aos motoristas para redobrar a atenção em vias obstruídas devido à instabilidade no sistema de semaforização causada pelos temporais ontem (18), que resultou na falta de energia elétrica em diversas regiões da cidade. "Muitas vias também estão obstruídas por árvores de grande porte que foram derrubadas com a força do vento".

Avenidas de fluxo intenso como a Afonso Pena, na extensão desde o Shopping Campo Grande até o Paço Municipal ficaram com semáforos desligados ou intermitentes em alguns cruzamentos.

Equipes da Agetran, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Metropolitana e Sisep foram acionadas para solucionar os problemas no trânsito e fazer a desobstrução nas vias.

No caso de emergência, a população poderá acionar a Defesa Civil no 199, Guarda Civil Metropolitana no 153 ou o Corpo de Bombeiros.

