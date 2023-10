Ventos passaram dos 60km/h em municípios de MS no fim de semana

Mato Grosso do Sul sofreu uma 'virada' no tempo sob a influência de uma massa de ar quente. Rio Brilhante, Nova Andradina e Maracaju foram as cidades mais afetadas pela chuvas nas últimas 72h, tendo passados dos 130mm.



Nova Alvorada do Sul registrou 100mm, enquanto Angélica e Ivinhema passaram dos 80mm. Conforme dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), além do volume de chuvas, os ventos passaram dos 60km/h em pelo menos nove municípios, chegando a 67km em Costa Rica e Bandeirantes.

Ainda conforme o Cemtec, a previsão entre esta segunda (9) e terça-feira (10) indica tempo instável com chuvas de intensidade fraca a moderada e, pontualmente, podem ocorrer tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente nas regiões centro-norte e nordeste, devido ao avanço de uma frente fria.

Para estes dias, estão previstas temperaturas mínimas entre 14-18°C e máximas que podem atingir os 32°C

nas regiões sul e leste do estado. Para as regiões norte, bolsão, pantaneira e sudoeste, temperaturas mínimas entre 17-23°C e máximas de até 37°C. Em Campo Grande, mínima entre 17-20°C e máximas de até 33°C.

Segue a chuva acumulada nas últimas 72 horas e rajada de vento observada entre os dias 06 a 08 de outubro de 2023.

