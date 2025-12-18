Menu
Menu Busca quinta, 18 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Clima

Verão promete calor intenso e chuvas rápidas em MS, aponta meteorologia

A estação começa oficialmente em 21 de dezembro de 2025 e segue até 20 de março de 2026

18 dezembro 2025 - 18h24Taynara Menezes
Calor intenso deve marcar primeiros meses do anoCalor intenso deve marcar primeiros meses do ano   (Luiz Vinicius)
Dr Canela

O verão de 2025/2026 em Mato Grosso do Sul promete dias de calor intenso e pancadas de chuva rápidas, de acordo com a previsão trimestral do Centro de Monitoramento do Tempo de do Clima (CEMTEC). A estação começa oficialmente em 21 de dezembro de 2025 e segue até 20 de março de 2026, trazendo dias mais longos, noites curtas e maior incidência de radiação solar sobre o estado.

As temperaturas médias devem variar entre 24°C e 26°C na maior parte do território, podendo chegar a 28°C no noroeste e nordeste, enquanto o extremo sul deve registrar médias mais amenas, em torno de 22°C a 24°C.

O verão também é marcado pelas chamadas chuvas convectivas, rápidas e de forte intensidade. Esses eventos, geralmente concentrados no período da tarde, podem evoluir para tempestades com raios, ventos fortes e granizo, exigindo atenção redobrada da população, especialmente em áreas urbanas e próximas a rios e córregos.

A precipitação histórica para o trimestre de janeiro a março varia entre 400 e 600 mm, podendo chegar a 700 mm no extremo nordeste. A previsão para este ano indica chuvas irregulares, com volumes ligeiramente acima ou abaixo da média, dependendo da região.

Além disso, o fenômeno climático El Niño Oscilação Sul (ENOS) apresenta 68% de probabilidade de neutralidade, o que significa que nem El Niño nem La Niña deverão influenciar de forma significativa o clima de Mato Grosso do Sul neste verão.

Em resumo, o verão 2026 promete calor intenso, pancadas rápidas de chuva e atenção redobrada a alagamentos e tempestades, reforçando a importância de acompanhar diariamente as atualizações meteorológicas.

Reportar Erro
Dr Canela
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Sarah Chaves/JD1
Clima
Meteorologia prevê altas temperaturas e instabilidade em MS antes do Natal
Céu com poucas nuvens em Campo Grande
Clima
Tempo ameno permanece em Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira
A seleção ocorreu de forma pública no dia 13 de dezembro
Cidade
Divulgada lista para 96 apartamentos do Condomínio Residencial Jorge Amado
Céu azul e friozinho logo cedo em Campo Grande
Clima
Frente fria deixa clima ameno e mantém chance de chuva nesta quarta para MS
Céu nublado após manhã chuvosa
Clima
Dezembro já acumula mais de 60% da chuva registrada em novembro em Campo Grande
Tempo nublado e bastante chuvoso na Capital
Clima
Avanço de frente fria coloca chuva e tempestade para MS nesta terça-feira
Tempo nublado
Clima
Tempestades colocam regiões de MS em perigo, alerta Inmet
Senador Otto Alencar (PSD-BA), presidente da CCJ do Senado
Brasil
CCJ vê contradições entre PL da Dosimetria e projeto antifacção
Sol já deu suas caras logo nas primeiras horas da manhã
Clima
Semana começa com misto de calor intenso e possibilidade de chuva em MS
Previsão é de chuva intensa e tempestades para este sábado no MS
Clima
Previsão é de chuva intensa e tempestades para este sábado no MS

Mais Lidas

Ônibus estão nas garagens sem funcionar com a greve
Cidade
Sem data para receber, motoristas devem estender greve para quinta na Capital
Prefeitura pode ficar sem recursos para saúde após CMS reprovar relatório de Campo Grande
Saúde
Prefeitura pode ficar sem recursos para saúde após CMS reprovar relatório de Campo Grande
Terminal -
Cidade
Funcionário paga a conta do transporte durante a greve? Entenda
Foto: PMCG
Cidade
Inscritos da EMHA são convocados para receber energia solar pelo Credihabita