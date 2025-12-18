Verão promete calor intenso e chuvas rápidas em MS, aponta meteorologia

O verão de 2025/2026 em Mato Grosso do Sul promete dias de calor intenso e pancadas de chuva rápidas, de acordo com a previsão trimestral do Centro de Monitoramento do Tempo de do Clima (CEMTEC). A estação começa oficialmente em 21 de dezembro de 2025 e segue até 20 de março de 2026, trazendo dias mais longos, noites curtas e maior incidência de radiação solar sobre o estado.

As temperaturas médias devem variar entre 24°C e 26°C na maior parte do território, podendo chegar a 28°C no noroeste e nordeste, enquanto o extremo sul deve registrar médias mais amenas, em torno de 22°C a 24°C.

O verão também é marcado pelas chamadas chuvas convectivas, rápidas e de forte intensidade. Esses eventos, geralmente concentrados no período da tarde, podem evoluir para tempestades com raios, ventos fortes e granizo, exigindo atenção redobrada da população, especialmente em áreas urbanas e próximas a rios e córregos.

A precipitação histórica para o trimestre de janeiro a março varia entre 400 e 600 mm, podendo chegar a 700 mm no extremo nordeste. A previsão para este ano indica chuvas irregulares, com volumes ligeiramente acima ou abaixo da média, dependendo da região.

Além disso, o fenômeno climático El Niño Oscilação Sul (ENOS) apresenta 68% de probabilidade de neutralidade, o que significa que nem El Niño nem La Niña deverão influenciar de forma significativa o clima de Mato Grosso do Sul neste verão.

Em resumo, o verão 2026 promete calor intenso, pancadas rápidas de chuva e atenção redobrada a alagamentos e tempestades, reforçando a importância de acompanhar diariamente as atualizações meteorológicas.

