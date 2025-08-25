Véspera de feriado em Campo Grande será fria e com temperaturas de 11°C

A meteorologia acertou e a frente fria se instalou em Mato Grosso do Sul durante o domingo (24). E nesta segunda-feira (25), véspera de feriado em Campo Grande, os termômetros ficarão em baixa, principalmente pela manhã, com mínimas de 11°C.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a tendência de um clima mais estável na capital sul-mato-grossense, mas em outras regiões, há a possibilidade de chuvas devido a instabilidade.

Em relação às temperaturas, haverá queda acentuada nas temperaturas, onde são previstas mínimas entre 7-11°C e máximas entre 14-19°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Pontualmente, podem ocorrer valores abaixo dos 7°C.

Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 9-16°C e as máximas entre 17-23°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 11-17°C e máximas entre 27-34°C.

Em Campo Grande são previstas mínimas entre 11-14°C e máximas entre 21-23°C. Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

