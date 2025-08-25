Menu
Menu Busca segunda, 25 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Clima

Véspera de feriado em Campo Grande será fria e com temperaturas de 11°C

Em outras regiões do estado, como o sul, os termômetros ficarão na faixa dos 7°C

25 agosto 2025 - 07h10Luiz Vinicius
Tempo ainda amanheceu frio em Campo GrandeTempo ainda amanheceu frio em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

A meteorologia acertou e a frente fria se instalou em Mato Grosso do Sul durante o domingo (24). E nesta segunda-feira (25), véspera de feriado em Campo Grande, os termômetros ficarão em baixa, principalmente pela manhã, com mínimas de 11°C.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a tendência de um clima mais estável na capital sul-mato-grossense, mas em outras regiões, há a possibilidade de chuvas devido a instabilidade.

Em relação às temperaturas, haverá queda acentuada nas temperaturas, onde são previstas mínimas entre 7-11°C e máximas entre 14-19°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Pontualmente, podem ocorrer valores abaixo dos 7°C.

Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 9-16°C e as máximas entre 17-23°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 11-17°C e máximas entre 27-34°C. 

Em Campo Grande são previstas mínimas entre 11-14°C e máximas entre 21-23°C. Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Tempo amanheceu nublado e bastante frio em Campo Grande
Clima
Frio e tempestade, MS amanhece com tempo instável neste domingo
Foto: Sulinfoco
Clima
Sábado será marcado por calor e céu parcialmente nublado em Campo Grande
Clima de sol em Campo Grande
Clima
Sexta-feira promete muito calor e máximas perto dos 37°C em Mato Grosso do Sul
Achou que ele não voltaria? Frio de 5°C retorna a MS mais uma vez no final de semana
Clima
Achou que ele não voltaria? Frio de 5°C retorna a MS mais uma vez no final de semana
Céu de Campo Grande com algumas nuvens
Clima
Tempo volta a esquentar bem em MS após passagem relâmpago de frente fria
Maquinários ficaram destruídos
Clima
JD1TV: Temporal deixou rastro de destruição em cidades do sul de MS
Tempo nublado e risco de chuva para Campo Grande
Clima
Com direito a alerta, quarta-feira pode ter chuva em todo MS
Será que vem aí? MS pode ter tempestade com ventos de 100km/h até amanhã
Clima
Será que vem aí? MS pode ter tempestade com ventos de 100km/h até amanhã
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Clima
Lula irá à Cúpula de Cooperação Amazônica e reforça parceria Brasil-Colômbia
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul
Clima
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul

Mais Lidas

Foto: Mai um no Mundo/Google
Cidade
Base Aérea de Campo Grande adia abertura de portões ao público para outubro
Criança de 7 anos morre durante acidente grave no Tijuca
Polícia
Criança de 7 anos morre durante acidente grave no Tijuca
Foto: Redes Sociais
Polícia
Jovem sai da boate com amigos e morre ao ter carro alvejado por 14 disparos no Buriti
O rapaz foi socorrido pelo SAMU
Polícia
Motoentregador que se acidentou na Marques de Herval morre na Santa Casa