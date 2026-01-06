VÍDEO - Campo Grande submersa: em minutos, temporal alaga ruas e enche córregos

Campo Grande foi atingida por um forte temporal na tarde desta terça-feira, dia 6, e deixou diversas ruas e avenidas alagadas e até encheu os córregos. Essa situação, no entanto, não estava na previsão, que apontava apenas pancadas de chuvas isoladas.
Entre raios e trovões, a chuva persiste na cidade, mas em poucos minutos que ela estava caindo pela capital sul-mato-grossense, foi o suficiente para provocar preocupações na população, que enfrenta sérios problemas de infraestrutura.
As principais vias de Campo Grande, como Via Park, Afonso Pena, Três Barras, Mato Grosso e outras ficaram alagadas e redobraram a atenção dos motoristas e motociclistas.
A chuva, inclusive, atingiu toda a cidade.
