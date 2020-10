Vídeo - Chuva forte em Corumbá

A notícia e o vídeo vem do conceituado jornalista Fabio Marchi. Chove forte em Corumbá nesse momento.

A precipitação acontece no centro e também na periferia da "Cidade Branca". Marchi diz não ter informações sobre a extensão do fato, e se a chuva atinge ou não a Serra do Amolar, região onde as chamas são muito fortes, e segundo o jornalista, há um "cheiro muito forte de fumaça".

O jornalista compara o cheiro ao que se sente ao jogar água em cinzas de fogo. "Está subindo uma fumaça muito forte, significa que o fogo está sendo apagado", conclui Marchi.

Veja o vídeo:

