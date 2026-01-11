Menu
Vídeo: Chuva na Capital marca passagem de ciclone extratropical em Mato Grosso do Sul

O sistema meteorológico aponta instabilidade e concessionária de energia presta orientações

11 janeiro 2026 - 11h48Sarah Chaves    atualizado em 11/01/2026 às 11h51
Foto: Divulgação Foto: Divulgação  

Na rota de um ciclone extratropical, o estado de Mato Grosso do Sul começou a sentir os primeiros efeitos do sistema neste domingo (11). Em Campo Grande, as primeiras chuvas foram registradas em regiões como os bairros Centro-Oeste, Moreninhas, Los Angeles e Cruzeiro.

A concessionária Energisa informou que as equipes estão em alerta por causa das instabilidades climáticas. Segundo a empresa, o ciclone pode provocar ventos fortes e chuva intensa, o que aumenta o risco de quedas de galhos sobre a rede elétrica e interrupções pontuais no fornecimento de energia. O coordenador operacional da concessionária, Marcelo Santana, reforçou que os técnicos seguem de prontidão para atender eventuais ocorrências e pediu atenção da população em caso de cabos rompidos.

O domingo será marcado por tempo instável em Mato Grosso do Sul, com sol entre nuvens e aumento da nebulosidade ao longo do dia, além de pancadas de chuva que podem ser fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento. A instabilidade é favorecida pelo intenso transporte de calor e umidade, aliado à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica associadas ao ciclone extratropical. Em algumas regiões, os acumulados de chuva podem ultrapassar 30 milímetros em 24 horas.

Em Campo Grande, a previsão indica chuvas ao longo do dia. No interior, cidades como Corumbá, Aquidauana, Coxim, Dourados, Ponta Porã, Três Lagoas e Paranaíba também devem registrar instabilidade, com pancadas de chuva e possibilidade de tempestades isoladas.

A recomendação é para que a população acompanhe os alertas meteorológicos e evite áreas de risco durante os períodos de chuva mais intensa.

