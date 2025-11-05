Menu
VÍDEO: Chuva repentina surpreende campo-grandenses e cidade tem alerta de tempestade

Meteorologia previa calor de até 32ºC para a capital sul-mato-grossense

05 novembro 2025 - 10h11Luiz Vinicius     atualizado em 05/11/2025 às 10h12
Chuva chegou de surpresa na cidadeChuva chegou de surpresa na cidade   (Luiz Vinicius)

Tudo se caminhava para um dia de calor nesta quarta-feira, dia 5 de novembro, em Campo Grande, quando repentinamente, o tempo mudou e rapidamente, a chuva apareceu com direito a rajadas de vento em algumas regiões.

Inicialmente, o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) previa um dia com temperaturas rondando a casa dos 32ºC na capital sul-mato-grossense.

Porém, no decorrer da manhã, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de possíveis tempestades para a cidade e outros 56 municípios.

O alerta fica em vigência até às 9h desta quinta-feira, dia 6 de novembro. Nesse comunincado, as chuvas poderão ficar entre 20 e 30 milímetros ou 50 milímetros até o final do dia.

Além disso, poderão ocorrer ventos intensos de 40 a 60 km/h. 

 

